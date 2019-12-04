Жену пырнул, а друга зарезал: в Тутаеве осудили любителя водки и ножей

СЕГОДНЯ 18:50 2019-12-04T18:50:25+03:00

За убийство и причинение легких телесных мужчина отправится в колонию на 10 лет

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В Тутаеве Ярославской области состоялся суд над 30-летним местным жителем, который обвинялся в убийстве и причинении легких телесных повреждений. Установлено, что в июле 2019 года в квартире одного из домов по улице Пролетарской подсудимый выпивал в компании гражданской жены и знакомых.

- В ходе внезапно возникшей ссоры со своей 32-летней сожительницей он нанес ей два удара ножом в предплечье и поясничную область, причинив легкий вред здоровью, - прокомментировали в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета РФ по Ярославской области. - Продолжив распивать спиртное в этой же компании, подсудимый, спустя некоторое время, поссорился с 51-летним знакомым и начал бить его ножом по лицу и груди.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Суд приговорил преступника к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU