В торговых центрах Ярославля выявлены нарушения пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 17:52 2019-12-04T18:24:51+03:00

В торговых центрах не соблюдались требования к путям эвакуацией людей Фото: Андрей АБРАМОВ

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В Ярославле сотрудники МЧС совместно с работниками прокуратуры провели совместную проверку торговых центров «Спутник» и «Роза ветров» на предмет соблюдения пожарной безопасности. В ходе рейда были выявлены серьезные нарушения.

- В торговых центрах не соблюдались требования к путям эвакуацией людей, на путях эвакуации размешались горючие материалы, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Помимо этого, выявлены проблемы с системами пожаротушения и предупреждения чрезвычайных ситуаций, содержанием первичных средств пожаротушения.

По факту выявленных нарушений в адрес руководителей кафе-бильярдной «Шалаш», НПЭТЦ «Спутник», НПУТЦ «Роза Ветров» внесены 3 представления. Устранение нарушений поставлено прокуратурой района на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU