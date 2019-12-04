2019-12-04T17:40:48+03:00
Общество

5 тысяч ярославских школьники написали итоговое сочинение

Работа позволит им получить допуск к итоговой аттестации
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Темы стали известны ученикам за 15 минут до экзаменаТемы стали известны ученикам за 15 минут до экзаменаФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

В среду, 4 декабря, почти пять с половиной тысяч одиннадцатиклассников написали сочинение, которое позволит им получить допуск к итоговой аттестации. Школьники с ограниченными возможностями здоровья имеют право написать изложение. В нашей области такой возможностью воспользовались 144 ребенка. Четыре человека, которые уже выпустились из школы в прошлые годы, также приняли участие в написании работы. Это поможет им поступить в вузы.

– Работы ребята писали в своих школах, для пяти человек зачет был организован на дому. Ход процесса контролировали более 190 общественных наблюдателей, – уточнили в пресс-службе правительства.

Темы стали известны ученикам за 15 минут до экзамена. В этом году ребята размышляли над следующими вопросами: «Согласны ли вы с убеждением автора романа «Война и мир», что каждый человек должен пройти свой путь духовных исканий?», «Какую книгу вы посоветовали бы прочитать тому, кто устал надеяться?», «Как вы понимаете известное утверждение, что главное поле битвы добра и зла – сердце человека?», «Считаете ли вы смирение добродетелью?» и «Что мешает взаимопониманию между любящими?».

Экзамен длился 3 часа 55 минут, а объем сочинения предполагал не менее 350 слов.

Школьникам запрещено было проносить телефоны, фотоаппараты, камеры, справочники, словари и записки, а также литературные источники.

Ребята, которые не сдадут экзамен или не смогли на него прийти по уважительным причинам, напишут сочинение в дополнительные дни – 5 февраля и 6 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура выявила компании, торгующие опасным мясом в Ярославской области
Жену пырнул, а друга зарезал: в Тутаеве осудили любителя водки и ножей
В торговых центрах Ярославля выявлены нарушения пожарной безопасности
Ярославские чиновники сходили на стройки, чтобы проверить информационные стенды и въезды на территорию
Ярославна получила 2,5 миллиона рублей на организацию забега, посвященного 75-летию Победы
Ярославна расплатилась по алиментам золотыми серьгами
В Рыбинске под балконом дома нашли тело 32-летнего мужчины
Ярославский почтальон стала победителем проекта «Героям – быть!»
Пострадавшим от взрыва газа в Ярославле окажут материальную помощь
Житель Рыбинска пришел к подруге и из ревности порезал ее приятеля
Южно-Сахалинск от «Бури» не пострадал
На улице Крестовой в Рыбинске изменится схема движения транспорта
С карты Ярославской области исчезнут еще три деревни
Свекор помог невестке спрятать от приставов автобус
На Крестовой улице в Рыбинске повалилась опора троллейбусных линий
Ярославское УФАС включила в список недобросовестных компанию, лишившую инвалидов протезов