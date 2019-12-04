5 тысяч ярославских школьники написали итоговое сочинение

СЕГОДНЯ 17:40 2019-12-04T17:40:48+03:00

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В среду, 4 декабря, почти пять с половиной тысяч одиннадцатиклассников написали сочинение, которое позволит им получить допуск к итоговой аттестации. Школьники с ограниченными возможностями здоровья имеют право написать изложение. В нашей области такой возможностью воспользовались 144 ребенка. Четыре человека, которые уже выпустились из школы в прошлые годы, также приняли участие в написании работы. Это поможет им поступить в вузы.

– Работы ребята писали в своих школах, для пяти человек зачет был организован на дому. Ход процесса контролировали более 190 общественных наблюдателей, – уточнили в пресс-службе правительства.

Темы стали известны ученикам за 15 минут до экзамена. В этом году ребята размышляли над следующими вопросами: «Согласны ли вы с убеждением автора романа «Война и мир», что каждый человек должен пройти свой путь духовных исканий?», «Какую книгу вы посоветовали бы прочитать тому, кто устал надеяться?», «Как вы понимаете известное утверждение, что главное поле битвы добра и зла – сердце человека?», «Считаете ли вы смирение добродетелью?» и «Что мешает взаимопониманию между любящими?».

Экзамен длился 3 часа 55 минут, а объем сочинения предполагал не менее 350 слов.

Школьникам запрещено было проносить телефоны, фотоаппараты, камеры, справочники, словари и записки, а также литературные источники.

Ребята, которые не сдадут экзамен или не смогли на него прийти по уважительным причинам, напишут сочинение в дополнительные дни – 5 февраля и 6 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU