Ярославские чиновники сходили на стройки, чтобы проверить информационные стенды и въезды на территорию
Ярославские застройщики часто забывают соблюдать свои обязанности, когда дело касается порядка на строительных площадках. Первым делом, там должны быть ограждения, свободные пути для подъезда, мойка для колес грузовиков и строительной техники и многое другое.
Сотрудники департамента градостроительства мэрии вышли на стройки, чтобы проверить, устраняют ли застройщики нарушения.
Одной из площадок стал дом на перекрестке улицы Журавлева и Складского переулка. Там не было информационного стенда и из-за грязи было почти невозможно заехать на территорию. Застройщик принял меры и сделал все, как требовалось.
— Стройка расположена, как правило, на территории сложившейся застройки, и это создаёт дискомфортные условия для граждан, проживающих в соседних домах, —считает заместитель директора департамента градостроительства мэрии Елена Сергеева.
Еще одним строительным объектом с нарушениями стал дом на улице Штрауса. Там также не было стенда с информацией, а на проезжей части лежала грязь со стройки. Все было вовремя устранено.
Всего в Ярославле более 300 строительных площадок. Их состояние мониторят каждую неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU