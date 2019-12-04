2019-12-04T16:44:49+03:00
Общество

Ярославские чиновники сходили на стройки, чтобы проверить информационные стенды и въезды на территорию

Еженедельно в городе на контроле более 300 строительных объектов
Екатерина РЯБЦЕВА
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Горожанам, которые уже живут в соседних домах, строительная площадка с нарушениями приносит много неудобствГорожанам, которые уже живут в соседних домах, строительная площадка с нарушениями приносит много неудобствФото: Мэрия Ярославля
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Ярославские застройщики часто забывают соблюдать свои обязанности, когда дело касается порядка на строительных площадках. Первым делом, там должны быть ограждения, свободные пути для подъезда, мойка для колес грузовиков и строительной техники и многое другое.

Сотрудники департамента градостроительства мэрии вышли на стройки, чтобы проверить, устраняют ли застройщики нарушения.

Одной из площадок стал дом на перекрестке улицы Журавлева и Складского переулка. Там не было информационного стенда и из-за грязи было почти невозможно заехать на территорию. Застройщик принял меры и сделал все, как требовалось.

— Стройка расположена, как правило, на территории сложившейся застройки, и это создаёт дискомфортные условия для граждан, проживающих в соседних домах, —считает заместитель директора департамента градостроительства мэрии Елена Сергеева.

Еще одним строительным объектом с нарушениями стал дом на улице Штрауса. Там также не было стенда с информацией, а на проезжей части лежала грязь со стройки. Все было вовремя устранено.

Всего в Ярославле более 300 строительных площадок. Их состояние мониторят каждую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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