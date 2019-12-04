Ярославна получила 2,5 миллиона рублей на организацию забега, посвященного 75-летию Победы

СЕГОДНЯ 16:07 2019-12-04T16:07:09+03:00

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Ярославна Виктория Лобанова получила грант на организацию забегов, посвященных 57-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сумма гранта составила 2,5 миллиона рублей.

Тематические старты пройдут в рамках проекта «Бегом по Золотому кольцу» в Ярославле, Тутаеве и Иванове. Участники получат не только хорошие впечатления, но и тематические презенты.

А еще на мероприятии будет организован благотворительный сбор для ветеранов.

– Интеграция тематики Года памяти и славы и 75-летия Победы в тематические забеги поможет повысить интерес граждан к истории Отечества и будет способствовать укреплению межпоколенческих связей, – считает заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Вера Даргель.

ИСТОЧНИК KP.RU