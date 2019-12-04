Ярославна расплатилась по алиментам золотыми серьгами
Несовершеннолетний ребенок ярославны проживал вместе с отцом, а мать должна была ежемесячно выплачивать алименты. Но не делала этого. В итоге накопился большой долг.
Приставы не раз приезжали к женщине домой, но двери людям в погонах никто не открывал. Каждый раз приставы оставляли для неплательщицы извещения о необходимости прийти к ним на прием, но они долгое время игнорировались.
В итоге женщина все же явилась на беседу, но лишь для того, чтобы пожаловаться на тяжелую жизнь: ни денег, ни имущества, чтобы заплатить алименты у нее, якобы, нет.
- Тогда судебный пристав вынес постановление об аресте золотых украшений, которые были на женщине. Серьги в присутствии понятых изъяли. Бывший супруг должницы, с которым приживает ребенок, забрал украшения, стоимость которых не превышает 30 тысяч рублей, в счет долга, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU