Ярославна расплатилась по алиментам золотыми серьгами

СЕГОДНЯ 15:53 2019-12-04T15:53:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Несовершеннолетний ребенок ярославны проживал вместе с отцом, а мать должна была ежемесячно выплачивать алименты. Но не делала этого. В итоге накопился большой долг.

Приставы не раз приезжали к женщине домой, но двери людям в погонах никто не открывал. Каждый раз приставы оставляли для неплательщицы извещения о необходимости прийти к ним на прием, но они долгое время игнорировались.

В итоге женщина все же явилась на беседу, но лишь для того, чтобы пожаловаться на тяжелую жизнь: ни денег, ни имущества, чтобы заплатить алименты у нее, якобы, нет.

- Тогда судебный пристав вынес постановление об аресте золотых украшений, которые были на женщине. Серьги в присутствии понятых изъяли. Бывший супруг должницы, с которым приживает ребенок, забрал украшения, стоимость которых не превышает 30 тысяч рублей, в счет долга, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU