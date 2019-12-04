Ярославский почтальон стала победителем проекта «Героям – быть!»

СЕГОДНЯ 15:21 2019-12-04T15:21:31+03:00

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- Огромное спасибо всем за поддержку, за ваши голоса, моим коллегам по всей стране за сплоченность. Это наша общая победы. Этот конкурс объединил простых людей, тружеников, которые совершают каждодневный обычный жизненный подвиг. Я не считаю себя героем, - поделилась впечатлениями и мыслями Александра Брыкина.

А тем временем именно она каждый день и совершает подвиг. На велосипеде, а потом на лодке доставляет почту, продукты и нужные вещи жителям острова Юршинский Рыбинского района. Дождь, снег, жара – нет никаких отговорок, потому что там, на острове, очень ждут своего любимого почтальона.

Лауреаты V Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям – быть!» определялись по 9 номинациям. Всего на конкурс было подано 111 заявок, так что конкуренция оказалась серьезная. Шорт-лист определен на основе онлайн-голосования, в котором приняло участие около 30 тысяч человек. В финал вышли 28 сотрудников различных предприятий и 5 благотворительных фондов. После этого свой выбор сделало жюри.

ИСТОЧНИК KP.RU