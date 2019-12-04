Пострадавшим от взрыва газа в Ярославле окажут материальную помощь

СЕГОДНЯ 14:44 2019-12-04T14:44:47+03:00

Кроме того, помощь предусмотрена, если причинен вред здоровью. Фото: Мэрия Ярославля

Три семьи сейчас живут в гостинице

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Люди, чьи квартиры серьезно пострадали при взрыве газа на улице Панина, размещены в гостинице «Которосль». Им предоставили двухместные номера и трехразовое питание.

И это не вся помощь, на которую они могут рассчитывать. В случае, если при ЧП полностью утрачено имущество, выделяются средства на первоочередные нужды. Сейчас степень ущерба оценивается комиссией.

Размер этой материальной помощи составляет один прожиточный минимум на каждого члена семьи, зарегистрированного по адресу. Два прожиточных минимумы выплачиваются собственникам помещения на частичное возмещение утраченного имущества. Кроме того, помощь предусмотрена, если причинен вред здоровью.

- Для получения социальной помощи необходимо соблюдение двух обязательных условий. Первое – пострадавшее жилье должно быть единственным помещением в собственности, второе – не было противоправных действий со стороны близких родственников собственника, - пояснили в администрации Дзержинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU