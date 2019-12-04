Южно-Сахалинск от «Бури» не пострадал

СЕГОДНЯ 14:13 2019-12-04T14:13:36+03:00

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Первый из двух матчей четвертьфинала команда Михаила Терехова проводила на Сахалине против достаточно серьезного противника в лице «Востока-65». Игра показала, что предстартовые опасения ярославцев были обоснованы. Причем, с обеих сторон. Как известно, в кубковых баталиях могут быть задействованы только россияне, так что, оба наши легионера Джастин Роберсон и Артем Бутянковс остались в Ярославле. К тому же, Артем сейчас залечивает травму.

Но это не все. В распоряжении Терехова оказалась короткая скамейка запасных. В заявке «Бури» было только 10 игроков, но на паркет выходили всего восемь. Понятно, что на эту восьмерку выпала огромная нагрузка и даже с самых первых минут. И надо не забывать про долгий перелет и смену часовых поясов, что также надо было преодолевать.

Нельзя сказать, что ярославцы не боролись за победу, однако часто приходилось играть через «не могу», а это сбивает и скорости, и прицелы. Тем не менее, можно отметить, что впервые в сезоне лидером «Бури» проявил себя Андрей Семенов, в активе которого в итоге оказалось 27 очков. Удачно отработал и наш центровой Владимир Белов (16 очков). Но этого было недостаточно. В каждой четверти хозяева паркета только наращивали свой очковый перевес. Уже к большому перерыву его значение приблизилось к отметке 20, а во второй половине матча речь шла только о том, чтобы не дошло до 30, потому что отыгрывать дома такой отрыв в счете будет априори безнадежным делом. В Кубке после двух матчей дальше идет та команда, у которой сумма очков лучше, чем у соперников.

В конце концов, «Буре» удалось устоять на дистанции в 26 очков, что теоретически оставляет «Буре» шансы на исправление ситуации. Но это, конечно, будет архисложно воплотить в результат. Ответная игра в «Вознесенском» пройдет 25 декабря. «Восток-65» (Южно-Сахалинск) – «Буревестник» - 98:72 (25:18; 26:17;24:19;23:18)

ИСТОЧНИК KP.RU