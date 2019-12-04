2019-12-04T14:08:45+03:00
Общество

На улице Крестовой в Рыбинске изменится схема движения транспорта

Улицу после ремонта планируют открыть 6 декабря
Полина Вачнадзе
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ФОТО: администрация РыбинскаФОТО: администрация Рыбинска
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Главная магистраль Рыбинска откроется 6 декабря с 8 утра. С этого дня начнет действовать новая схема движения транспорта.

Вводится одностороннее движение по Волжской набережной от улицы Фроловской до Ломоносова по направлению от моста через Волгу в сторону Водоканала.

Улица Ломоносова на участке от Волжской набережной до улицы Крестовой также станет односторонней по направлению к Крестовой.

Те остановки общественного транспорта, что были до реконструкции, останутся. Но водителям стоит обратить внимание на новые дорожные знаки и светофоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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