На улице Крестовой в Рыбинске изменится схема движения транспорта
Улицу после ремонта планируют открыть 6 декабря
ФОТО: администрация Рыбинска
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Главная магистраль Рыбинска откроется 6 декабря с 8 утра. С этого дня начнет действовать новая схема движения транспорта.
Вводится одностороннее движение по Волжской набережной от улицы Фроловской до Ломоносова по направлению от моста через Волгу в сторону Водоканала.
Улица Ломоносова на участке от Волжской набережной до улицы Крестовой также станет односторонней по направлению к Крестовой.
Те остановки общественного транспорта, что были до реконструкции, останутся. Но водителям стоит обратить внимание на новые дорожные знаки и светофоры.
ИСТОЧНИК KP.RU