На улице Крестовой в Рыбинске изменится схема движения транспорта

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-04T14:08:45+03:00

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Главная магистраль Рыбинска откроется 6 декабря с 8 утра. С этого дня начнет действовать новая схема движения транспорта.

Вводится одностороннее движение по Волжской набережной от улицы Фроловской до Ломоносова по направлению от моста через Волгу в сторону Водоканала.

Улица Ломоносова на участке от Волжской набережной до улицы Крестовой также станет односторонней по направлению к Крестовой.

Те остановки общественного транспорта, что были до реконструкции, останутся. Но водителям стоит обратить внимание на новые дорожные знаки и светофоры.

ИСТОЧНИК KP.RU