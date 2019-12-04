С карты Ярославской области исчезнут еще три деревни
Пустующие населенные пункты находятся в Борисоглебском районе
Там нет ни жителей, ни жилой застройки, ни дорогФото: Юлия АЛЕХИНА
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Там нет ни жителей, ни жилой застройки, ни дорог. Три деревни Борисоглебского района - Басино, Марьинское и Ревякина – предложили ликвидировать. Законопроект уже внесен на рассмотрение Ярославской областной думы.
- В связи с тем, что данные деревни фактически прекратили свое существование, было принято решение начать работу по их ликвидации. Принятие законопроекта не повлечет за собой увеличение расходов и снижение доходов областного бюджета, - говорится в пояснительной записке.
ИСТОЧНИК KP.RU