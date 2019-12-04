Свекор помог невестке спрятать от приставов автобус

СЕГОДНЯ 12:23 2019-12-04T12:23:22+03:00

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46-летняя жительница Ярославского района задолжала банку по кредиту 700 тысяч рублей. Приставы установили, что в собственности у Ярославны имеется автобус «Peugeot». Но где он, это был вопрос. Прекрасно понимая, что машину в любой момент могут забрать в счет долга, женщина решила его спрятать. Тут на выручку пришел свекор, автобус перегнали в его гараж.

Однако местонахождение автомобиля приставы установили довольно быстро, ухищрения не помогли. Вместе с представителями финансовой организации составили акт описи и ареста имущества.

- Если должница не предпримет мер к погашению долга, то арестованное имущество передадут на реализацию, а вырученные от продажи автобуса деньги поступят на счет взыскателя, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU