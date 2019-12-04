На Крестовой улице в Рыбинске повалилась опора троллейбусных линий
Подрядчики заменяли эти конструкции несколько месяцев
ФОТО: "Авто Новости Рыбинск"
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В Рыбинске на Крестовой улице у дома №99 рядом с улицей Луначарского упала опора троллейбусной линии.
Эти столбы новые. Более 80 штук было установлено в момент реконструкции Крестовой улицы. Подрядная организация занималась заменой с конца лета по октябрь.
На предприятии «Рыбинскэлетротранс» ответили, что ничего страшного не случилось, и всего лишь съехали кронштейны, которые держат троллейбусные провода. Движение на улице пока закрыто, и последствий никаких не было. Остальные кронштейны будут проверены.
ИСТОЧНИК KP.RU