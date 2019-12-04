Ярославское УФАС включила в список недобросовестных компанию, лишившую инвалидов протезов

СЕГОДНЯ 11:56 2019-12-04T11:56:18+03:00

Фирма систематически не исполняла свои обязательства – и вот результат

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Ярославские антимонопольщики включили в реестр недобросовестных поставщиков сведения о компании «ЕвроПласт», которая занималась изготовлением протезов для инвалидов и ветеранов. Поводом стало одностороннее расторжение контракта с этой фирмой.

- Причина расторжения - систематическое нарушение ООО «ЕвроПласт» своих обязательств. Требования заказчика игнорировались, соответственно, протезы не изготавливались, к инвалидам они не поступали, - сообщает УФАС России по Ярославской области.

ООО «ЕвроПласт» уведомили о том, что будет рассматриваться вопрос о включении компании в список недобросовестных, таким образом, дав шанс пояснить, почему условия контракта не выполнялись. Однако фирма никаких пояснений по этому вопросу так и не представила.

- Расторжение контракта являлось вынужденной для заказчика мерой, поскольку потребность в соответствующем товаре остается, а реализовать ее при таком поведении контрагента невозможно, - говорит антимонопольная служба.

Кроме того, выяснилось, что подобная линия поведения компании, а именно, не исполнение условий контракта, имела место не только в Ярославской, но и в Тверской, Воронежской, Тюменской, Курской и других областях, а также в Москве. При таких обстоятельствах сведения об ООО «ЕвроПласт» включены в реестр недобросовестных поставщиков более 20 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU