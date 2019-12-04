В Ярославле в новогодние праздники пройдет АвтоКарнавал

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-04T11:08:59+03:00

В Рыбинске украшенные автомобили из года в год сопровождают колонну Дедов Морозов. ФОТО: администрация Рыбинска

Можно будет «нарядить» свой автомобиль и получить приз

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Первый городской конкурс «Ярославский АвтоКарнавал» пройдет в зимние каникулы, а именно – 4 января на Волжской набережной у речного вокзала.

К участию приглашаются вес автомобилисты. Нужно необычно, стильно и ярко украсить свою машину и тогда есть шанс не просто порадовать себя и окружающих, но и стать победителем конкурса и получить приз. Фантазия почти ничем не ограничена. Так как наступающий год для Ярославля юбилейный, приветствуется использование логотипа праздника и цифр «1010». Допускается даже реклама бизнеса в оформлении авто.

Водитель тоже может сменить привычную повседневную одежду и нарядиться, например, сказочным персонажем.

Заявки на конкурс принимаются до 19 декабря. Ознакомиться с условиями можно на сайте мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU