В Ярославле в новогодние праздники пройдет АвтоКарнавал
Первый городской конкурс «Ярославский АвтоКарнавал» пройдет в зимние каникулы, а именно – 4 января на Волжской набережной у речного вокзала.
К участию приглашаются вес автомобилисты. Нужно необычно, стильно и ярко украсить свою машину и тогда есть шанс не просто порадовать себя и окружающих, но и стать победителем конкурса и получить приз. Фантазия почти ничем не ограничена. Так как наступающий год для Ярославля юбилейный, приветствуется использование логотипа праздника и цифр «1010». Допускается даже реклама бизнеса в оформлении авто.
Водитель тоже может сменить привычную повседневную одежду и нарядиться, например, сказочным персонажем.
Заявки на конкурс принимаются до 19 декабря. Ознакомиться с условиями можно на сайте мэрии города.
ИСТОЧНИК KP.RU