2019-12-04T10:44:26+03:00
Общество

В Ярославской области на контейнерные площадки собираются потратить 309 миллионов рублей

1,5 тысячи площадок установят, 3 тысячи – отремонтируют
Полина Вачнадзе
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60% контейнерных площадок нуждаются в ремонте. ФОТО: правительство Ярославской области60% контейнерных площадок нуждаются в ремонте. ФОТО: правительство Ярославской области
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В Переславле, Даниловском, Ростовском, Тутаевском и Ярославском районах требуется более 200 новых контейнерных площадок. А анализ существующих объектов показал, что 60% из них нуждаются в ремонте.

- Мы постепенно отказываемся от бестарного способа сбора ТКО, поэтому потребность в оборудовании новых мест накопления высокая. Выделенные из бюджета деньги также будут использоваться на годовое обслуживание мест накопления отходов, что даст возможность содержать их в нормативном состоянии, - пояснили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования.

Для раздельного сбора отходов уже установлено более 600 спецконтейнеров оранжевого цвета. Они предназначены для пластика, стекла, металла и картона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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