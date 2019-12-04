2019-12-04T10:23:33+03:00
Происшествия

В Заволжском районе рецидивист пробил бутылкой голову собутыльника

Один в больнице, а второй скоро окажется за решеткой
Екатерина РЯБЦЕВА
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Пострадавшего доставили в больницуПострадавшего доставили в больницуФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Двое едва знакомых приятеля выпивали в Заволжском районе. В какой-то момент завязался конфликт, который перерос в драку. Ранее судимый 39-летний мужчина ударил своего 48-летнего собутыльника бутылкой по голове, и тот отключился.

В полицию обратились врачи, к которым поступил человек с разбитой головой.

– Следственным отделом ОМВД России по Заволжскому городскому району возбуждено уголовное дело, – поделились в ведомстве.

Агрессивного приятеля нашли с помощью камер видеонаблюдения. Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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