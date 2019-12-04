Департамент транспорта Ярославской области пояснил, почему сменился перевозчик на рыбинском маршруте и кто будет дальше возить пассажиров

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-04T10:02:14+03:00

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Рыбинское ПАТП №1 перевозками пассажиров по очень востребованному маршруту Рыбинск – Ярославль занималось с 2015 года, но в 2018 году региональный департамент транспорта расторг с ними контракт. По закону, должна была быть объявлена конкурсная процедура на освободившееся место, однако, она не проводилась. На маршрут вышли автобусы Ярославского АТП, учредитель которого – правительство Ярославской области.

В департаменте транспорта региона пояснили, почему так произошло и что они намерены делать дальше.

- Договор на осуществление пассажирских перевозок по маршруту №500 «Рыбинск (ж.д.вокзал) – Ярославль (обл.больница) с Рыбинским ПАТП №1 был расторгнут в 2018 году в связи с неоднократными нарушениями выполнения договорных условий, - говорится в сообщении. - Для обеспечения маршрута временно привлекли Ярославское АТП. Одновременно департаментом транспорта объявил конкурс на организацию пассажирских перевозок по маршруту, но по предписанию УФАС по Ярославской области его отменили. Предписание УФАС в дальнейшем было обжаловано департаментом транспорта, однако повторное проведение конкурентной процедуры отложили.

Как пояснили в дептрансе, сейчас на маршруте №500э «Ярославль Главный – Рыбинск АВ» работают шесть автобусов ЯПАТП-3 и один автобус Рыбинского ПАТП №1. В рамках оптимизации маршрутной сети с 1 января 2020 года предполагается объединение маршрутов №500 и №500э под общим номером 500. Маршрут №500 включен для участия в конкурсе на право осуществления пассажирских перевозок. В нем на равных условиях может принять участие и Рыбинское ПАТП №1.

ИСТОЧНИК KP.RU