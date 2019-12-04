Молодая ярославна бессовестно обманула пять бабушек
21-летняя ярославна приходила в гости к пенсионеркам, представлялась сотрудницей фирмы по установке пластиковых окон и предлагала выгодные условия. Бабушки соглашались и отдавали девушке от 15 до 20 тысяч рублей. Адреса и телефоны ей предоставлял ее парень, который раньше работал в настоящей фирме.
От рук мошенницы пострадали 5 пожилых женщин.
– Во время одного из таких посещений сын одной из потерпевших обратился в дежурную часть ОМВД и девушка была задержана сотрудниками полиции, – рассказали в пресс-службе ведомства.
Девушка признала вину и возместила ущерб, но уголовное дело все-равно было возбуждено и направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU