Молодая ярославна бессовестно обманула пять бабушек

СЕГОДНЯ 09:53 2019-12-04T09:53:10+03:00

Она брала с них деньги за фантомные пластиковые окна

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21-летняя ярославна приходила в гости к пенсионеркам, представлялась сотрудницей фирмы по установке пластиковых окон и предлагала выгодные условия. Бабушки соглашались и отдавали девушке от 15 до 20 тысяч рублей. Адреса и телефоны ей предоставлял ее парень, который раньше работал в настоящей фирме.

От рук мошенницы пострадали 5 пожилых женщин.

– Во время одного из таких посещений сын одной из потерпевших обратился в дежурную часть ОМВД и девушка была задержана сотрудниками полиции, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Девушка признала вину и возместила ущерб, но уголовное дело все-равно было возбуждено и направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU