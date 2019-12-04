Домашний арест и подписка о невыезде: в Рыбинске начался суд над владельцами ужасной квест-комнаты
Ярославские следователи закончили расследовать уголовное дело в отношении двух мужчин, которые в январе этого года оказывали небезопасные услуги.
Они организовали квест «Воскрешение-лабиринт» в Рыбинске, и его участниками стали 6 местных студентов. Одной девушке, 17-летней Ане, петарда для фейерверка попала в лицо, сильно повредила глаз и разделила ее жизнь на «до» и «после». Аня пережила несколько операций, но зрение так и не вернулось. А еще девушке отказали в инвалидности, но, несмотря на это, она имеет сложности при устройстве на работу.
– В отношении одного обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении второго - домашний арест, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU