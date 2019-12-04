Ярославец потратил все деньги, выданные ему на командировку

СЕГОДНЯ 09:19 2019-12-04T09:19:59+03:00

И теперь будет отвечать за это в суде

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Прокуратура Ленинского района направила в суд уголовное дело по растрате. В январе прошлого года 25-летнего монтера пути транспортная компания, в которой он работал, направила в командировку. Помимо рабочих указаний сотруднику было перечислено 70 тысяч рублей командировочных. И с этими деньгами мужчина исчез.

- На место назначения он не прибыл, на работу не вышел, а полученные деньги потратил по собственному усмотрению, - пояснили в пресс-службе прокуратуры региона.

Уголовное дело возбудили по статье «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному». Материалы уже передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU