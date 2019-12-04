Ярославец потратил все деньги, выданные ему на командировку
Прокуратура Ленинского района направила в суд уголовное дело по растрате. В январе прошлого года 25-летнего монтера пути транспортная компания, в которой он работал, направила в командировку. Помимо рабочих указаний сотруднику было перечислено 70 тысяч рублей командировочных. И с этими деньгами мужчина исчез.
- На место назначения он не прибыл, на работу не вышел, а полученные деньги потратил по собственному усмотрению, - пояснили в пресс-службе прокуратуры региона.
Уголовное дело возбудили по статье «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному». Материалы уже передали в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU