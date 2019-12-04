2019-12-04T09:08:49+03:00
Происшествия

В Ярославле в аварии пострадали четыре человека

Машины столкнулись сегодня ночью на улице Советской
Полина Вачнадзе
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Дорогу не поделили ВАЗ и «Рено Логан». ФОТО: УМВД России по Ярославской областиДорогу не поделили ВАЗ и «Рено Логан». ФОТО: УМВД России по Ярославской области
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ДТП произошло почти в два часа ночь на улице Советской в Ярославле. Дорогу, которая в это время относительно пустая, не поделили ВАЗ и «Рено Логан».

Серьезно пострадали пассажиры иномарки. 18-летняя девушка, 20-летний молодой человек и 27-летний мужчина. Все они были доставлены в больницу. Получил травмы и водитель ВАЗа. Мужчину 1969 года рождения также отправили на амбулаторное лечение.

- Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали БДТ в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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