Победный буллит Стефана да Косты

3 Дек. 23:00 2019-12-03T23:00:26+03:00

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Интригой каждой игры «Магнитки» в Ярославле неизменно является противостояние самого результативного отечественного хоккеиста КХЛ Сергея Мозякина со своей родиной. Воспитанник ярославского хоккея волею обстоятельств оказался уже более 20 лет вне ярославской команды, став за это время самым знаменитым нашим земляком в хоккее. Однако наставнику нашего «бронепоезда» Майку Пелино эти ностальгические нюансы были перед игрой малоинтересны, потому он настраивал своих парней на плотную борьбу с «металлургами» по всему полю. Особенно важно было прессовать соперников у своих ворот, чтобы наш кипер Илья Коновалов не часто спасал свою команду. И наши парни исключительно четко выполняли тренерскую установку в первом периоде, когда им дважды пришлось играть в меньшинстве. Но и Коновалову тут все же довелось выдать пару-другую фантастических сейвов и отстоять свои владения. Причем, вновь «бронепоезд» довольно быстро набрал нужную скорость и лишь удаления сбили наши атаки на ворота Василия Кошечкина. Во втором периоде борьба старых соперников по КХЛ проходила в прежнем боевом режиме при максимальной бдительности у ворот Коновалова. И все же однажды Стефан да Коста не углядел за подключением вражеского защитника к атаке. Бросок в пустой угол ворот Коновалов не мог отбить. Можно отметить, что тут чуток сказалась поспешность лайнсменов при фиксации проброса, хотя Стефан почти догнал шайбу. Но вот у ворот своих тоже не успел. Пришлось отыгрываться, что против такого матерого соперника, как «Магнитка» с ее асами, крайне сложно. Однако в третьем периоде маневр с подключением в атаку защитника Максима Осипова застал «Магнитку» врасплох, а кистевой бросок Дениса Алексеева вогнал шайбу в цель - 1:1. Но не успела «Арена-2000» отликовать, как еще одна у нам промашка на центральной линии, атака гостей и.. Опять проигрываем, но уже – 1:2. И вот тут «бронепоезд» погнал вовсю. И вновь нужно отметить наших защитников. Теперь уже Роман Савченко с паса Александра Полунина, закрутившего чужую оборону, вогнал шайбу в ворота Кошечкина, закрытого своими, и чужими. И немного дегтя. Вновь наши не удается использовать большое большинство, причем, в концовке периода, чтобы одержать полновесную победу. Не удалось и в овертайме реализовать «лишнего». Правда, сил наши уже потратили столько, что не все стало получать. Однако в серии буллитов как нельзя лучше все получилось у Коновалова, отбившего все штрафные броски. Правда, и ярославцы в буллитах долго не могли пробить Кошечкина. Лишь 16-ый по общему счету бросок Стефана да Косты принес «бронепоезду» волевую победу.

«Локомотив» - «Металлург» - 3:2 Б (0:0;0:1;2:1;0:0; Б 1:0)

ИСТОЧНИК KP.RU