«Нет дяди Степы полиционера, есть милиционер»: ярославский депутат предложил обратно переименовать правоохранителей

СЕГОДНЯ 19:18 2019-12-03T19:18:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Дмитрий Петровский выступил с очередным нетривиальным предложением на портале «Российской общественной инициативы».

– Знаю, что переименование финансово затратно, и многие привыкли к термину «полиция», а некоторые другого и не знают. Но нет дяди Степы полиционера, дядя Степа –милиционер. И в России не может быть по-другому. У нас должна быть милиция, а не полиция, – написал активист на своей страничке в Фейсбуке.

Вот так просто, с легкой руки, Петровский предложил внести изменения в ФЗ №3 «О полиции». Интересно, что на этот раз повлияло на решение Дмитрия?

ИСТОЧНИК KP.RU