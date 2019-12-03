«Нет дяди Степы полиционера, есть милиционер»: ярославский депутат предложил обратно переименовать правоохранителей
Депутат Дмитрий Петровский выступил с очередным нетривиальным предложением на портале «Российской общественной инициативы».
– Знаю, что переименование финансово затратно, и многие привыкли к термину «полиция», а некоторые другого и не знают. Но нет дяди Степы полиционера, дядя Степа –милиционер. И в России не может быть по-другому. У нас должна быть милиция, а не полиция, – написал активист на своей страничке в Фейсбуке.
Вот так просто, с легкой руки, Петровский предложил внести изменения в ФЗ №3 «О полиции». Интересно, что на этот раз повлияло на решение Дмитрия?
ИСТОЧНИК KP.RU