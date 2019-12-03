Угличская прокуратура выявила сайт, на котором торговали поддельными паспортами

СЕГОДНЯ 16:54 2019-12-03T16:54:31+03:00

Помимо этого, в интернет магазине можно было купить водительское удостоверение

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Угличская межрайонная прокуратура выявила в интернете сайт, на котором в свободном доступе можно было купить российский паспорт, водительское удостоверение и другие документы.

- Стартовая страница сайта содержала пояснения о целесообразности приобретения паспорта на данном сайте, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - При этом целевой аудиторией магазина указаны граждане Украины, Белоруссии, Молдовы, Таджикистана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана.

По данному факту прокуратура обратилась в суд с требованием признать выявленный сайт запрещённым на территории России. Фемида удовлетворила иск в полном объёме, в настоящий момент сайт заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU