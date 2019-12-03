В Рыбинске ребенка сдуло вместе с батутом: предприниматель получила срок

СЕГОДНЯ 16:19 2019-12-03T16:19:40+03:00

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35-летняя женщина, по чьей вине летом серьезно пострадал ребенок, услышала приговор. 20 июня в парке имени Фейгина ветром сдуло батут, на котором в этот момент прыгала двухгодовалая девочка. Ребенок оказался в реанимации с переломами.

Тогда операторы других аттракционов назвали ЧП «невероятным капризом природы», а оторвавшиеся крепежи назвали дефектом производителя.

Фото: Подслушано в Рыбинске

По данным следствия, батут был закреплен только на три узла из шести, так как остальные были «непригодными». Кроме того, операторами на злополучном аттракционе работали подростки, которых как следует не проинструктировали. Так же не проводился и ежедневный контроль крепежа и остальных элементов.

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

- Следствием и судом установлено, что подсудимая, действуя в целях извлечения прибыли и осуществляя предпринимательскую деятельность по оказанию услуг в сфере отдыха и развлечений, с грубыми нарушениями требований безопасности организовала оказание неопределенному числу потребителей развлекательной услуги посредством установки в городе Рыбинске, на территории парка имени Фейгина надувного аттракциона, - комментируют в СК.

Халатность предпринимательницы привела к серьезным последствиям, за что суд приговорил женщину к двум с половиной годам условно.

ИСТОЧНИК KP.RU