В Ярославской области мужчина, испугавшись уголовного дела, выплатил своему ребенку почти миллион рублей алиментов

СЕГОДНЯ 15:08 2019-12-03T15:08:28+03:00

На разговоры с приставали горе-отец не являлся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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На разговоры с приставали горе-отец не являлся. Даже 30 часов обязательных работ, к которым должника приговорил суд после того, как просрочка по алиментам превысила полгода, не подействовали. Папаша предпочел забыть, что у него есть ребенок.

Но уголовное дело изменило положение вещей. Узнав, что ему грозит реальный срок, житель Ярославской области быстро нашел почти миллион рублей и расплатился по долгам.

- Испугавшись более строгого наказания, осознав всю серьезность своего положения, мужчина в полном объеме погасил задолженность. Деньги перечислили взыскателю, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU