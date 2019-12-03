В Ярославской области работник полгода не получал зарплату из-за конфликта с начальницей
Исполнительный директор организации в Брейтовском районе обвиняется в невыплате заработной платы сотруднику.
Как установило следствие, зарплату работник не видел шесть месяцев – с января по июнь 2019 года. А все потому, что поссорился с одним из руководителей фабрики, где работал. Исполнительный директор, 61-летняя женщина, судя по всему, таким образом мстила работнику. Долг перед ним накопился изрядный – больше 58 тысяч рублей.
- Установлено, что денежные средства в распоряжении коммерческого общества «Брейтовчанка» имелись. В настоящее время сумма выплачена работнику в полном объеме, - сообщает пресс-служба Управления СКР по Ярославской области.
Уголовное дела направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU