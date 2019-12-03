В Ярославской области работник полгода не получал зарплату из-за конфликта с начальницей

СЕГОДНЯ 13:59 2019-12-03T13:59:04+03:00

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Исполнительный директор организации в Брейтовском районе обвиняется в невыплате заработной платы сотруднику.

Как установило следствие, зарплату работник не видел шесть месяцев – с января по июнь 2019 года. А все потому, что поссорился с одним из руководителей фабрики, где работал. Исполнительный директор, 61-летняя женщина, судя по всему, таким образом мстила работнику. Долг перед ним накопился изрядный – больше 58 тысяч рублей.

- Установлено, что денежные средства в распоряжении коммерческого общества «Брейтовчанка» имелись. В настоящее время сумма выплачена работнику в полном объеме, - сообщает пресс-служба Управления СКР по Ярославской области.

Уголовное дела направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU