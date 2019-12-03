В Ярославле пройдет благотворительный фестиваль, главные герои которого – животные

СЕГОДНЯ 12:50 2019-12-03T12:50:36+03:00

Можно будет посмотреть на собак, которых забрали из приютов, и научиться ухаживать за братьями нашими меньшими

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Новогодний благотворительный фестиваль «Верность» откроется 8 декабря в КЗЦ «Миллениум». Любите животных и хотите весело и интересно провести время с семьей, тогда вам точно сюда. На фестивале можно побывать на выставке собак, которых забрали из приюта, пройти квесты, где детей научат гуманно относиться к животным и правильно за ними ухаживать, посетить ярмарку, сборы от которой пойдут на помощь приютам. Конечно, будут мастер-классы, конкурсы и подарки.

В одной из зон фестиваля проведут занятия по чтению «Дети читают собакам» и покажут новогоднюю сказку-спектакль с участием собак-терапевтов. Малышня вместе со взрослыми решит, какую породу выберет себе Баба-Яга, с кем будет прогуливаться Снежная Королева, какие четвероногие друзья могут быть у других сказочных персонажей.

Вход на фестиваль «Верность» бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU