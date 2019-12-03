В Ярославской области выявлены животные с бешенством

СЕГОДНЯ 11:44 2019-12-03T11:44:19+03:00

Всего с начала этого года в регионе зафиксировано 10 случаев заболевания животных. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

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За две недели – два случая бешенства в Ярославской области. Первый зафиксирован в Гаврилов-Ямском районе, там опасной болезнью заразилась кошка.

Второе зараженное бешенством животное – лисица. Ее обнаружили в Национальном парке Переславля-Залесского. Как сообщает департамент ветеринарии Ярославской области, в неблагополучных пунктах специалистами проводятся все необходимые мероприятия для того, чтобы не допустить распространение бешенства дальше.

Всего же с начала этого года в регионе зафиксировано 10 случаев заболевания животных этим вирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU