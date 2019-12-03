Красотки и динозавры. Рыбинский художник нарисовал привлекательный календарь на 2020 год
Известный художник Андрей Тарусов, рисующий в стиле пин-ап, порадовал своих поклонников новой работай. Он нарисовал календарь на следующий год в своей любимой манере. Каждый месяц – новая красотка и зверь рядом с ней.
- Тема этого года динозавры… и пин-ап-амазонки, конечно же! – написал он на своей странице в социальной сети.
Рыбинский художник прославился своим умением рисовать красивых девушек. Под его рукой даже старуха Шапокляк и Фрекен Бок становятся привлекательными молодыми дамами. В архиве мастера – работы, посвященные чемпионату мира по футболу, героини мультфильмов и сериалов.
ИСТОЧНИК KP.RU