2019-12-03T11:24:12+03:00
Общество

Красотки и динозавры. Рыбинский художник нарисовал привлекательный календарь на 2020 год

Андрей Тарусов своими работами прославился сначала в России, а теперь и в Америке
Полина Вачнадзе
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Тема этого года динозавры… и пин-ап-амазонки. ФОТО: страница Андрея Тарусова ВКонтактеТема этого года динозавры… и пин-ап-амазонки. ФОТО: страница Андрея Тарусова ВКонтакте
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Известный художник Андрей Тарусов, рисующий в стиле пин-ап, порадовал своих поклонников новой работай. Он нарисовал календарь на следующий год в своей любимой манере. Каждый месяц – новая красотка и зверь рядом с ней.

- Тема этого года динозавры… и пин-ап-амазонки, конечно же! – написал он на своей странице в социальной сети.

Рыбинский художник прославился своим умением рисовать красивых девушек. Под его рукой даже старуха Шапокляк и Фрекен Бок становятся привлекательными молодыми дамами. В архиве мастера – работы, посвященные чемпионату мира по футболу, героини мультфильмов и сериалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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