2019-12-03T11:05:03+03:00
Общество

Рыбинский осужденный поехал в отпуск к своей любимой

Мужчина подал заявление на 15 оплачиваемых суток
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УФСИН России по Ярославской областиФОТО: УФСИН России по Ярославской области
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Осужденного рыбинской исправительной колонии №12 отправили в очередной оплачиваемый отпуск.

Мужчина сам подал заявление на 15 суток, которые он проведет вне стен колонии и увидится со своими близкими.

– При рассмотрении заявления начальником учреждения учитываются характер и тяжесть преступления, отбытый срок наказания, личность и поведение кандидата, – рассказали в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

Также этот вопрос согласовывается с полиций по месту жительства отпускника и самой семьей, куда едет человек на время отдыха.

– Данные мероприятия являются для осужденных не только стимулом к правопослушному поведению, но и помогают подготовиться к освобождению, наладить и укрепить социальные связи с родными и близкими, – считают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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