Рыбинский осужденный поехал в отпуск к своей любимой
Осужденного рыбинской исправительной колонии №12 отправили в очередной оплачиваемый отпуск.
Мужчина сам подал заявление на 15 суток, которые он проведет вне стен колонии и увидится со своими близкими.
– При рассмотрении заявления начальником учреждения учитываются характер и тяжесть преступления, отбытый срок наказания, личность и поведение кандидата, – рассказали в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.
Также этот вопрос согласовывается с полиций по месту жительства отпускника и самой семьей, куда едет человек на время отдыха.
– Данные мероприятия являются для осужденных не только стимулом к правопослушному поведению, но и помогают подготовиться к освобождению, наладить и укрепить социальные связи с родными и близкими, – считают в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU