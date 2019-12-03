Рыбинский осужденный поехал в отпуск к своей любимой

СЕГОДНЯ 11:05 2019-12-03T11:05:03+03:00

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Осужденного рыбинской исправительной колонии №12 отправили в очередной оплачиваемый отпуск.

Мужчина сам подал заявление на 15 суток, которые он проведет вне стен колонии и увидится со своими близкими.

– При рассмотрении заявления начальником учреждения учитываются характер и тяжесть преступления, отбытый срок наказания, личность и поведение кандидата, – рассказали в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

Также этот вопрос согласовывается с полиций по месту жительства отпускника и самой семьей, куда едет человек на время отдыха.

– Данные мероприятия являются для осужденных не только стимулом к правопослушному поведению, но и помогают подготовиться к освобождению, наладить и укрепить социальные связи с родными и близкими, – считают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU