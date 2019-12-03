В Рыбинске модернизируют систему теплоснабжения

СЕГОДНЯ 10:52 2019-12-03T13:29:08+03:00

По словам Добрякова, для горожан «все должно только улучшиться» Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Это будет стоить 1 миллиард рублей

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С 1 декабря на теплоснабжение в Рыбинске отвечает ООО «Рыбинская генерация» - дочерняя компания ТГК-2. Она является инвестором, с которым заключено соглашение на 20 лет.

- Мы не отдаем муниципальное предприятие в частные руки, имущество «Теплоэнерго» остается в собственности муниципалитета и передается лишь в пользование концессионеру для решения конкретных инвестиционных программ, - пояснил глава города Денис Добряков.

Инвестпрограмма уже согласована, затраты на нее составят порядка 1 миллиарда рублей. Предусмотрена модернизация теплосетей, закрытие некоторых небольших и малоэффективных котельных, реконструкция насосных станций.

- Большая часть инвестиций заложена на реконструкцию резервных топливных хозяйств. Которые сейчас выведены из эксплуатации, - рассказал руководитель «Рыбинской генерации» Алексей Потехин.

По словам Добрякова, для горожан «все должно только улучшиться». Сейчас стоит задача наладить работу аварийных служб и процесс принятия претензий.

На время переходного периода телефоны аварийки останутся прежними. Потом будет создан новый call-центр в Рыбинск и откроются шесть дополнительных расчетно-кассовых центров.

ИСТОЧНИК KP.RU