Молодой парень познакомился со своим грабителем в баре и отдал ему 60 тысяч
23-летний житель рыбинской Мариевки обратился в полицию после неудавшейся гулянки. Парень оставил в баре 60 тысяч рублей, но сделал это не по своей воле, а деньги потратил не на развлечения. Он перевел внушительную сумму своему грабителю, с которым познакомился там же.
Судя по всему, между молодыми людьми возникло недопонимание, и один «поставил» другого на деньги.
-По надуманному предлогу, под угрозой физической расправы, потребовал от потерпевшего, чтобы он по телефону перевел ему денежные средства в сумме 60 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Оказалось, грабителю всего 18 лет. Ему грозит до четырех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU