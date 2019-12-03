Молодой парень познакомился со своим грабителем в баре и отдал ему 60 тысяч

СЕГОДНЯ 10:26 2019-12-03T10:26:20+03:00

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23-летний житель рыбинской Мариевки обратился в полицию после неудавшейся гулянки. Парень оставил в баре 60 тысяч рублей, но сделал это не по своей воле, а деньги потратил не на развлечения. Он перевел внушительную сумму своему грабителю, с которым познакомился там же.

Судя по всему, между молодыми людьми возникло недопонимание, и один «поставил» другого на деньги.

-По надуманному предлогу, под угрозой физической расправы, потребовал от потерпевшего, чтобы он по телефону перевел ему денежные средства в сумме 60 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Оказалось, грабителю всего 18 лет. Ему грозит до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU