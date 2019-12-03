Житель Ярославской области ограбил дом и украл на водонапорной станции насос и дверь
Теперь ему грозит уголовная ответственность
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23-летний житель Рыбинского района пришел в Судоверфьское сельское поселение, сорвал с дома замок и украл металлические изделия на 13,5 тысяч рублей. Когда его задержали, рассказал, что сдал похищенное на металлолом.
А еще выяснилось, что он вынес из водонапорной станции в поселке Юбилейный нанос и входную дверь. Ущерб там получился больше 60 тысяч рублей.
Было возбуждено уголовное дело.
– В настоящее время устанавливается его причастность к совершению других аналогичных преступлений, – пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU