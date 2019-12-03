2019-12-03T09:21:32+03:00
Происшествия

Дело преступной группы, которая занималась наркобизнесом в Ярославской области, направлено в суд

В уголовном деле – 10 томов
Полина Вачнадзе
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Члены организованной группы обвиняются в совершении девяти тяжких и особо тяжких преступлений.Члены организованной группы обвиняются в совершении девяти тяжких и особо тяжких преступлений.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На скамью подсудимых сядут 7 человек, организатор преступной группы – 48-летний ярославец. Решив заняться наркобизнесом, он купил три частных дома в Первомайском, Любимском и Даниловском районах. В домах оборудовал систему освещения, полива и удобрения растений, заморочился и приобрел дорогой пресс для того, чтобы высушенные и измельченные растения при хранении занимали меньше места. Даже поставил систему охраны для защиты от посторонних. В таких условиях и выращивалась конопля.

Весь процесс контролировали сообщники, которые проживали в этих домах, двое занимались сбытом наркотиков.

- Выращивание растений и сбыт наркотических средств были поставлены на поток. В ходе спецоперации наркополицейскими изъято более 450 кустов конопли и около 37 килограммов частей растений. В ходе расследования дела проведено 30 экспертиз. Все участники группы свою вину признали, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Члены организованной группы обвиняются в совершении девяти тяжких и особо тяжких преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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