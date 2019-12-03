2019-12-03T07:45:51+03:00
Общество

Ночью в Пошехонье полностью сгорел частный дом

К счастью, в пожаре никто не пострадал
Полина ЗАЙЦЕВА
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Пламя полностью уничтожило деревянный дом на площади 150 квадратных метров.Пламя полностью уничтожило деревянный дом на площади 150 квадратных метров.Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Спасателям поселка Пошехонье Ярославской области в ночь с 3 на 4 декабря около четырех часов 20 минут утра поступило сообщение о возгорании частного дома. Пожар случился в доме №13 по улице Загородной.

- В ликвидации пожара были задействованы силы 11 человек личного состава и двух единиц техники, - уточнили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области. – Ликвидировать пламя удалось через два часа, около шести часов 25 минут утра.

Пламя полностью уничтожило деревянный дом на площади 150 квадратных метров. К счастью, в огне никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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