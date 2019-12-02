Ярославские фристайлисты взяли бронзу, серебро и золото на Кубке Европы
Ребята стали обладателями бронзы, серебра и золота на этапе Кубка Европы по фристайлу в дисциплине «акробатика». Соревнования проходили в Финляндии и собрали спортсменов из России, Канады, Китая, Словакии, Украины, Белоруссии и Казахстана.
Итак, бронзу взял ярославский атлет Павел Кротов – это случилось в первый же день состязаний. Второй день – и сразу две медали едут в Ярославль: золото и серебро завоевали Илья и Максим Буровы.
- Ярославская школа фристайла хорошо известна. Ребята показывают прежнюю результативность и это заслуга не только спортсменов, но и всего тренерского состава, - говорит директор регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный.
Залог побед – хорошая тренировка. Как сборная России по фристайлу готовился к сезону, КП-Ярославль рассказал олимпийский призер Илья Буров.
ИСТОЧНИК KP.RU