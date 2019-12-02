2019-12-02T12:27:21+03:00
Спорт

Ярославские фристайлисты взяли бронзу, серебро и золото на Кубке Европы

Отличились воспитанники школы олимпийского резерва №3
Полина Вачнадзе
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Ярославская школа фристайла хорошо известна. ФОТО: правительство Ярославской областиЯрославская школа фристайла хорошо известна. ФОТО: правительство Ярославской области
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Ребята стали обладателями бронзы, серебра и золота на этапе Кубка Европы по фристайлу в дисциплине «акробатика». Соревнования проходили в Финляндии и собрали спортсменов из России, Канады, Китая, Словакии, Украины, Белоруссии и Казахстана.

Итак, бронзу взял ярославский атлет Павел Кротов – это случилось в первый же день состязаний. Второй день – и сразу две медали едут в Ярославль: золото и серебро завоевали Илья и Максим Буровы.

- Ярославская школа фристайла хорошо известна. Ребята показывают прежнюю результативность и это заслуга не только спортсменов, но и всего тренерского состава, - говорит директор регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный.

Залог побед – хорошая тренировка. Как сборная России по фристайлу готовился к сезону, КП-Ярославль рассказал олимпийский призер Илья Буров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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