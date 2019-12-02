2019-12-02T13:35:26+03:00
Общество

Лошади в Ярославле портят городское имущество

А бюджет несет дополнительные расходы на ремонт и уборку улиц
Полина Вачнадзе
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Лошади грызут скамейки, ограждения, зеленые насаждения.Лошади грызут скамейки, ограждения, зеленые насаждения.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня на общегородском совещании обсуждался важный вопрос – незаконное катание на лошадях. Первый заместитель мэра Ярославля Алла Кибец рассказала, чем не угодили животные городу и как чиновники борются с этой проблемой.

- Установлен порядок оказания данной услуги, определены места для катания детей и взрослых. Эти места выделяются по итогам аукциона: в летнее время начальная цена 40 тысяч рублей, в зимнее – 30 тысяч. Договор заключается на 6 месяцев, при этом там обязательно прописывается ответственность предпринимателя за причинение вреда здоровью и имуществу граждан, - пояснила Алла Кибец.

Ближайший аукцион состоится 4 декабря, там будут разыгрывать три места, разрешенные для катания: парк 30-летия Победы, парк «Красный Перевал» и Тверицкий бор, так называемые «Карпаты». Договор с победителями аукциона будут заключен на полгода.

-Но в Ярославле до сих пор услуга по катанию на лошадях оказывается в неустановленных для этого местах. Мы регулярно проводим рейды совместно с администрацией районов и сотрудниками полиции.

- Эти предприниматели не несут ответственности за здоровье граждан, дети подвергаются опасности заражения инфекционными болезнями от лошадей, могут получить травму, у подростков, которые сопровождают животных, часто нет навыков общения с ними, есть риск возникновения ДТП, - перечисляет возможные последствия первый зам мэра. – Лошади часто повреждают городское имущество: грызут скамейки, ограждения, зеленые насаждения.

В связи с этим городской бюджет несет дополнительные расходы как на ремонт имущества, там и на уборку улиц, по которым прошлись лошади. Бывали, по словам Аллы Геннадьевны, и случаи жестокого обращения с животными: на время работы их лишали пищи и воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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