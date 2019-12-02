Житель Ярославской области воровал из советских машин аккумуляторы и сдавал их на металл
А Переславле-Залесском из припаркованной у дома на улице Ростовской советской «шестерки» украли аккумулятор. В этот же день аналогичная кража произошла на улице Кардовского.
58-летний владелец ВАЗ-2106 обратился в полицию. Там быстро выяснили, что «наживался» на аккумуляторных батареях 21-летний местный житель. Он сдавал их на металлолом. Парень уже был судим ранее.
По факту кражи возбудили уголовное дело.
– Расследование продолжается, устанавливается причастность подозреваемого к другим хищениям чужого имущества, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU