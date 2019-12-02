Житель Ярославской области воровал из советских машин аккумуляторы и сдавал их на металл

СЕГОДНЯ 11:10 2019-12-02T11:10:59+03:00

За один день случилось две кражи Фото: Роман РЫЖИКОВ

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А Переславле-Залесском из припаркованной у дома на улице Ростовской советской «шестерки» украли аккумулятор. В этот же день аналогичная кража произошла на улице Кардовского.

58-летний владелец ВАЗ-2106 обратился в полицию. Там быстро выяснили, что «наживался» на аккумуляторных батареях 21-летний местный житель. Он сдавал их на металлолом. Парень уже был судим ранее.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

– Расследование продолжается, устанавливается причастность подозреваемого к другим хищениям чужого имущества, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU