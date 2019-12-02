Прокатилась в маршрутке: карманник украл у ярославны деньги и банковскую карту
Мужчину нашли и заключили под стражу
Маршрутные трофеи вернули хозяйкеФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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53-летняя жительница Ленинского района зашла в маршрутку. Там с ней приключилась беда: кто-то украл чехол от мобильника, в котором лежала карта и тысяча рублей.
Женщина обратилась за помощью в полицию.
Злоумышленника нашли. Им оказался 42-летний рецидивист. Деньги, чехол и карту у него изъяли и вернули хозяйке.
– По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU