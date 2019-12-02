В доме на улице Панина в Ярославле укрепят стены и несущие конструкции

СЕГОДНЯ 10:34 2019-12-02T10:34:25+03:00

Люди из второго подъезда смогли забрать свои вещи и документы

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Сегодня, 2 декабря, на заседании муниципалитета Ярославля обсудили последствия взрыва газа в доме на улице Панина в Ярославле.

Все жильцы, кроме тех, кто живет во втором подъезде, вернулись домой. Остальные сейчас находятся у друзей или родственников, шесть человек размещены в гостинице. Как пояснили в администрации района, с каждым ведется индивидуальная работа, разъясняются права. В случае необходимости, будет предоставлено жилье из маневренного фонда.

Дом уже подключен к отоплению, водоснабжению, электричеству. Пока четыре стояка без газа, но работы ведутся. Полностью застеклили окна в подъезде, 8 стекол в квартирах, больше всего пострадавших от взрыва, сейчас заделаны фанерой. Приводить их в порядок пока нельзя, так как ведутся экспертные исследования. Результаты будут готовы во вторник.

- Дом панельный, необходимо провести укрепление несущих конструкций, стен и сделать все это максимально быстро. Специалисты из архива поднимут все документы по строению, его проект, и подготовят техническое решение по укреплению, - сообщил мэр Ярославля Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU