2019-12-02T09:53:15+03:00
Общество

Украшение по-ярославски: над городом летает упряжка с баклажаном

Перегоревшие лампочки в гирлянде наделали шума в соцсетях
Екатерина РЯБЦЕВА
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Казалось бы - мелочь, но такая показательная/ФОТО: соцсетиКазалось бы - мелочь, но такая показательная/ФОТО: соцсети
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Ярославец гулял по улицам города и остался недоволен качеством новогодних украшений. Вместо двух оленей, которые везут сани с Дедом Морозом, он увидел… баклажан!

– Неужели в нашем городе ничего сделать нормально не могут? – возмущается мужчина в соцсетях. – Интересно, сколько бюджета было освоено на исполнение этой «композиции»?

Горожанин считает, что такое разгильдяйство портит впечатление о Ярославле и о стране в целом. Перегоревшие лампочки в новогодних гирляндах – меньшее из бед, но очень показательное.

Однако в соцсетях не все поддержали ярославца. Кто-то считает это мелочью, на которую не нужно тратить столько эмоций.

– Все-таки люди старались, чтобы ощущался Новый год на дворе…

ИСТОЧНИК KP.RU

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