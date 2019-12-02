Украшение по-ярославски: над городом летает упряжка с баклажаном
Ярославец гулял по улицам города и остался недоволен качеством новогодних украшений. Вместо двух оленей, которые везут сани с Дедом Морозом, он увидел… баклажан!
– Неужели в нашем городе ничего сделать нормально не могут? – возмущается мужчина в соцсетях. – Интересно, сколько бюджета было освоено на исполнение этой «композиции»?
Горожанин считает, что такое разгильдяйство портит впечатление о Ярославле и о стране в целом. Перегоревшие лампочки в новогодних гирляндах – меньшее из бед, но очень показательное.
Однако в соцсетях не все поддержали ярославца. Кто-то считает это мелочью, на которую не нужно тратить столько эмоций.
– Все-таки люди старались, чтобы ощущался Новый год на дворе…
ИСТОЧНИК KP.RU