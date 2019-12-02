В ДТП в Ярославской области пострадали люди
Под Переславлем иномарка вылетела в кювет
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В воскресенье, 1 декабря, на трассе в Ярославской области произошла авария. В Переславском районе иномарка вылетела с дороги. « Хендай Элантра» перевернулся недалеко от деревни Коротково. Сигнал на пульт МЧС поступил около 15:05. Спасатели сообщили, что в аварии пострадали люди. Подробности происшествия уточняются.
Напомним, в Ярославском районе в ДТП погиб молодой человек.21-летний парень на "Калине" столкнулся с встречной "Киа". Водитель отечественной легковушки скончался до приезда скорой
ИСТОЧНИК KP.RU