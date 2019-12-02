В Ростове живодеры насадили дворнягу на арматуру и жестоко избили

СЕГОДНЯ 09:22 2019-12-02T09:22:56+03:00

Собака не могла сама наткнуться на такую арматуру, ей помогли. Фото: Подслушано Ростов Великий/vk.com

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Ужасный случай произошел в Ростове Великом. В первом микрорайоне какие-то ублюдки проткнули собаку арматурой, перед этим хорошенько поиздевавшись над беззащитным животным.

- Судя по характеру полученных травм, собаку били и насадили на этот штырь человеческими руками. Трещина в челюсти, удалён один зуб. Даже по фото видно, что животное не могло само запрыгнуть на этот штырь и продырявиться. Собака некрупная и худая, под своим весом она не могла случайно нанести себе такую травму. Кто и зачем так поиздевался над животным? – задается вопросом местная жительница Татьяна Махонина.

Спасатели смогли доставить собаку вместе со штырем в боку в ветклинику, чтобы не навредить бедняге, пытаясь удалить металлический предмет на месте. Врачи бросились спасать животное, позабыв о рабочих часах и своих планах. Потом жертву живодеров принял под свою опеку прию

Люди гадают, как могло произойти такое чудовищное преступление, и опасаются за безопасность детей, ведь такое с беззащитным животным мог сделать только садист.

Живодеры насадили собаку на арматуру и побили.Видео: Руслан Ларин, ПОдслушано Ростов Великий/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU