Буренки на бензоколонке: в Ярославле коровы оккупировали заправку

СЕГОДНЯ 08:56 2019-12-02T08:56:34+03:00

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Пейте дети молоко, будете здоровы, только если на заправке не паслись коровы. А в Ярославле это и произошло: в Дзержинском районе буренки устроили необычное пастбище. Пощипать траву стадо пришло на АЗС.

Ярославцы встретили таких клиентов с восторгом. В соцсетях горожане запустили челендж на самую оригинальную шутку, но победитель так и не определился. Впрочем, как и хозяин буренок. Их дальнейшая судьба не известна, но очевидцы утверждают, что коровы приходят подзаправиться уже не в первый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU