«Бронепоезд» не смог сокрушить унылый «автобус»

СЕГОДНЯ 22:31 2019-12-01T22:31:57+03:00

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Голевая феерия прошлой игры ярославцев с минчанами, похоже, заранее настаивала на своем продолжении, благо следующим гостем на «Арене-2000» был екатеринбургский «Автомобилист», с которым, судя по его последним матчем, можно было показать атакующий хоккей. На этом настрое команда «бронепоезда» и начинала борьбу с «автобусом», никак не предполагая, что именно с такой хоккейной стратегией предстоит биться. Хоть и называют в футболе глухую оборону «построением автобуса», но кто помешает такой стратегией игры пользоваться. Конечно, такая игра в «автобус» настолько уныла для болельщиков, что им порой уснуть можно, потому что на поле почти ничего не происходит. Но с другой стороны – игра уйдет, а результат остается, как свиная кожа в сказке Андерсена, с которой стерлась позолота.

Против команд, имеющих акцент на «автобус», нужно играть предельно бдительно с первых секунд, помня о том, что из «автобуса» в самый неожиданный момент может выскочить, как в поговорке, гол, как сокол. А наши парни, увлеченные своими атакующими действиями, которые «автобусники» уже с трудом отбивали, даже дважды с фолами, чем наши не воспользовались, в какой-то момент не очень четко произвели смену. Вряд ли там было нарушение численного состава, потому что в любой игре у любой команды бывают моменты, когда при смене на льду может быть лишний хоккеист. Но это не секунды, а мгновения и не повод для удаления, если шайба в игре на большой дистанции от «лишнего». Но не только из-за этого Майк Пелино провел с судьями беседу, доказывая отсутствие нарушения и, соответственно, отмену удаления. Как опытный наставник, Пелино знал, что игроки, только что проводившие массированные атаки, не могут мгновенно перестроиться оборону причем, в меньшинстве.

Отменить судейский вердикт в России очень трудно, тем более, здесь видеопросмотр отключен. Внешне это удаление больше выглядело судейским решением по как бы установлению равенства в игре, а то перевес «бронепоезда» был подавляющ. И опасения Пелино подтвердились. Из «автобуса» выпал гол, как сокол. Не смогли наши перекрыть пас по льду через «пятачок». Не хватило концентрации, а вратарь Илья Коновалов был не в силах переместиться мгновенно к другой стойке.. В том, что оборона «бронепоезда» в целом очень надежна, все могли убедиться во втором периоде, когда был матч-штраф у Стефана Кронвалла. Правда, и здесь есть сомнения по поводу судейского вердикта. Но за те пять минут большинства, что были у «автобуса», у гостей не было никаких моментов поразить ворота Коновалова.

Зато наши имели пару моментов. Но вот не реализовали. Надо упомянуть, что на последней минуте Пелино снял вратаря, но даже в его отсутствие наши бойцы героически сумели отбиться от атаки гостей. Вот с реализацией своих моментов в Майка Пелино еще много работы. Моментов немало, реализация хромает. Отчасти из-за высочайших скоростей, но еще из-за некоторой предсказуемости атак.

«Локомотив» - «Автомобилист» - 0:1(0:1;0:0;0:0)

ИСТОЧНИК KP.RU