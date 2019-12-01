Семьям, чьи квартиры пострадали во время хлопка газа в Ярославле, окажут помощь

СЕГОДНЯ 17:33 2019-12-01T17:33:14+03:00

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Власти Ярославля пообещали оказать помощь жителям квартир № 22 и 23 из дома № 41 по улице Панина, где минувшей ночью произошел хлопок бытового газа. В результате взрыва была разрушена стена между квартирами, выбило стекла.

- В соответствии с приказом департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 30.01.2009 № 9 «Об утверждении Порядка оказания социальной помощи» пострадавшим будет оказана помощь, - сообщили в мэрии.

Дом, в котором произошла авария, обследовала комиссия. У дома дежурит полиция и спасатели. Мэр Владимир Волков поручил обеспечить охрану имущества, обеспечить соцподдержку и принять меры для безопасного нахождения в доме.

- Специалисты электро-, тепло-, газовой служб обеспечивают проверку и подключение оборудования многоквартирного дома, кроме квартир в пострадавшем подъезде. Сейчас основной задачей является сохранение тёплого контура в пострадавшем подъезде и квартирах, — пояснил заместитель мэра по вопросам градостроительства Ринат Бадаев.

Жители остальных подъездов уже смогли вернуться в свои дома. Электричество, водо- и теплоснабжение работают в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU