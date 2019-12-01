Ярославец снял шедевральную рекламу, чтобы продать любимый автомобиль
Для большинства людей машина – всего лишь средство передвижения. Но есть те, кто относится к своему автомобилю, как к верному другу, который никогда не подводил. Смогли бы вы продать друга, чтобы купить нового? Таким вопросом задался ярославец Роман Лесько, когда решил сменить любимую машину на что-то новое.
Кадр из видео
-Это ода любви к автомобилю, который, к сожалению, пришла пора продавать, - говорит Роман.
Свою «Ауди» любящий владелец решил продать так, чтобы на память об этой машине у него остались не только воспоминания, но и целый фильм – иначе шедевральное видео, которое Роман снял со своими друзьями, не назовешь.
Кадр из видео
- Как бы это ни было грустно, я продаю свой автомобиль. Продаю своего хорошего, верного друга.
Если вы знаете, что значит настоящая, преданная любовь владельца к автомобилю, попробуйте сдержать слезы при просмотре!
Ода любви к Ауди .
ИСТОЧНИК KP.RU