2019-12-01T16:06:48+03:00
Общество

Ярославец снял шедевральную рекламу, чтобы продать любимый автомобиль

В это видео мужчина вложил все эмоции, связанные с машиной
Роман РЫЖИКОВ
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Кадр из видеоКадр из видео
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Для большинства людей машина – всего лишь средство передвижения. Но есть те, кто относится к своему автомобилю, как к верному другу, который никогда не подводил. Смогли бы вы продать друга, чтобы купить нового? Таким вопросом задался ярославец Роман Лесько, когда решил сменить любимую машину на что-то новое.

Кадр из видео

Кадр из видео

-Это ода любви к автомобилю, который, к сожалению, пришла пора продавать, - говорит Роман.

Свою «Ауди» любящий владелец решил продать так, чтобы на память об этой машине у него остались не только воспоминания, но и целый фильм – иначе шедевральное видео, которое Роман снял со своими друзьями, не назовешь.

Кадр из видео

Кадр из видео

- Как бы это ни было грустно, я продаю свой автомобиль. Продаю своего хорошего, верного друга.

Если вы знаете, что значит настоящая, преданная любовь владельца к автомобилю, попробуйте сдержать слезы при просмотре!

Ода любви к Ауди .

ИСТОЧНИК KP.RU

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