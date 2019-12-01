Прокуратура проверит законность использования газового оборудования на Панина, 41

СЕГОДНЯ 12:57 2019-12-01T12:57:18+03:00

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В доме № 41 по улице Панина, где в ночь на 1 декабря прогремел взрыв газа, проверят законность использования газового оборудования. Ситуацию поставил на контроль прокурор области Дмитрий Попов. Кроме того, на месте работает прокурор Дзержинского района Николай Моисеев.

Так же доследственную проверку проводят в Следственном комитете.

30 ноября в 22:30 в доме № 41 по улице Панина произошел хлопок бытового газа. Пострадал 18-летний молодой человек. С ожогами второй степени он был госпитализирован. Спасатели эвакуировали больше 300 жителей дома. ИЗ разместили в школе № 55.

ИСТОЧНИК KP.RU